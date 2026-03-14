“おひなさま”こと長浜広奈が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】溢れ出る透明感…腹チラでランウェイした“おひなさま”長浜は、シースルーのホワイトコーデを披露。天真爛漫（らんまん）なイメージを一変させるアンニュイなヘアスタイルと表情を見せ、観客の視線を惹きつけた。ABEMAの恋愛リアリティーショ