俳優の池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】華やか…個性豊かな衣装で登場した池田エライザ池田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。光沢感のあるピンクのセットアップ、そしてきらりと光るピンクの肩掛けミニバッグを身に着け、全身ピンクコーデでランウェイを飾った。スモーキー