◇オープン戦DeNA5―2ソフトバンク（2026年3月14日横浜）今季の開幕投手に決定しているDeNA・東克樹が、「3・27」に向けて一歩前進した。オープン戦3度目の登板で最長の4イニングを投げ、3安打2失点（自責1）。2回は高めに浮いた球を笹川、今宮に連打されて失点したが、持ち味の打たせて取る投球も随所に見せ「やるべきことを体現できた。一歩前進した」と振り返った。27日のヤクルトとの開幕戦で、3年連続4度目の大役