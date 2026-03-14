10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の林裕太さん（25）にインタビュー。役作りにいきたという自身の経験についてや、釜山国際映画祭をはじめ、国内外の映画祭で数々の賞に輝いた2025年を振り返りました。俳優の大泉洋さん（52）が主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレ