１４日の日本ハムとのオープン戦は、昨季限りで現役を引退した巨人の長野久義さんの引退試合として行われ、代打で中前打を放つと東京ドームは大歓声に包まれた。八回に登場し、追い込まれながらも速球を鋭いゴロではじき返した。その裏、右翼の守備に就き、先頭打者のフライをアウトにして拍手を浴びると照れくさそうに笑みを浮かべた。「けがをしても大丈夫なので思い切って振り回したい。走るのが心配ですけど頑張ります」と