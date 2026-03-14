◇オープン戦中日4―4楽天（2026年3月14日バンテリンD）初の開幕スタメンマスクへ、中日の2年目捕手・石伊雄太がバットで存在感を示した。3回に先頭打者で右前打。3点を追う5回2死二塁では、追い込まれてから楽天先発・滝中のシュートに巧みに対応。内角に食い込んでくるボールに対し、両腕を畳んではじき返した。今季新設された左翼テラス席へオープン戦2号2ラン。この日のマルチ安打で打率・444と好調をキープしてお