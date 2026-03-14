女優で美容家、プロデューサーとしても活躍するＭＥＧＵＭＩが、現代アートの世界的巨匠で、アメリカ人アーティストのジェフ・クーンズと対面し、「人生の指針」になるような言葉を授かったことを明かした。３日付のＳＮＳで２ショットをアップし、「＠ｊｅｆｆｋｏｏｎｓさんから人生の指針になるようなお言葉を沢山頂きました！めちゃくちゃかっこよかったです」と記した。ＭＥＧＵＭＩはノーメークに近い薄化粧で、薄