3月13日に開催された「第49回日本アカデミー賞」授賞式。実写邦画として歴代1位となる興行収入203億円超えという歴史的快挙を成し遂げた映画『国宝』が、最優秀作品賞を含む最多10冠を総なめにした。その中心でトロフィーを抱きしめたのが、自身初の最優秀主演男優賞に輝いた吉沢亮である。「2025年、『正体』で最優秀主演男優賞を受賞しプレゼンターを務めた横浜流星からトロフィーを受け取ると熱い抱擁。スピーチに臨んだその