3月13日放送の『第49回日本アカデミー賞授賞式』（日本テレビ系）で、俳優・山田裕貴が見せた“ある行動”に、称賛の声が集まっている。「山田さんは昨年10月公開の主演映画『爆弾』で、佐藤二朗さんと共演しました。霊感を持つと称し、都内に仕掛けられた爆弾の爆発を予告する男・スズキタゴサク（佐藤）と、爆弾のありかを聞き出そうとする天才刑事・類家（山田）の攻防を描いた作品です」（芸能記者）山田はこの授賞式で「