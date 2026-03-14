Aile The Shotaが、2月18日にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』より、リード曲「開花宣言」のダンスパフォーマンス映像を公開した。振付は、PRODUCE101新世界のダンストレーナーを務める「KAITA」、BE:FIRST-MasterplanやHANA-Drop等の振付を担当する「ReiNa」らが所属するダンスチームの「RHT.（アールエイチティー）」が担当している。https://youtu.be/KWjViqMpyI0さらに、2025年3月16日に開催された＜Aile The Shota Onem