flumpoolが、2026年9月より全国8会場11公演を巡る＜flumpool Hall Tour 2026＞の開催を発表した。本発表は、本日21時よりYouTubeプレミア公開されたflumpoolのスタジオライブ「flumpool Spring Session 〜さくら前夜〜」にてアナウンスされた。今回のツアーでは、狭山市市民会館、森のホール21 大ホール、LINE CUBE SHIBUYAの3会場が2デイズ開催となっており、1日がワンマン、もう1日土曜日の公演が対バンとなる。なお、対バンアー