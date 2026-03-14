ずっと真夜中でいいのに。が、2025年9月に大阪・関西万博会場内 EXPO アリーナ「Matsuri」にて開催した、特別公演＜オモテEXPO 2025「名巧は愚なるが如し」＞を、ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルYouTubeチャンネルにてフル尺無料公開することを発表した。本公演は、1970年の万博をテーマにして2025年に開催され、全国12万人を動員したアリーナツアー＜永遠深夜万博 「名巧は愚なるが如し」＞の完結編として催された大阪・関