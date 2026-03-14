SURFACEと中島卓偉による対バンライブが7月5日、東京・Veats SHIBUYAにて開催されることが発表となった。1990年代後半から現在に到るまで、それぞれのスタイルでロックシーンを走り続けてきた両者だが、同じステージに立つのは意外にも今回が初となる。ポップセンスと独特の言葉選びで名曲の数々を生み出してきたSURFACE。力強いボーカルとエネルギッシュなライブパフォーマンスでアーティストからの支持も集めてきた中島卓偉。音