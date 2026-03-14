WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶は14日、中国・重慶で行われた。女子シングルス準々決勝で、世界ランク13位の大藤沙月（ミキハウス）は、同7位のチェン・イー（中国）を4-3で撃破して準決勝に進出。初戦でも世界2位の王曼〓（中国）を破っている21歳にファンから称賛が相次いだ。完全アウェーで大藤が死力をつくした。第1ゲームを11-6で奪取。第2ゲームは逆転で12-14で落としたが、第3ゲームを11-