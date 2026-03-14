短めのレングスでも、カットの工夫次第で品のある女性らしさを表現できます。トップの丸みとタイトな襟足を組み合わせることで、重たくなりがちなボブにスッキリとしたメリハリをプラス。今回は「PARC by Unami 美容師」@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、大人世代の日常になじみやすい、洗練されたショートボブをご紹介します。 透明感が映えるグレージュのショートボブ 透明感たっぷりのグレ&#