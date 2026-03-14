◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山Ｊ１清水はホームで岡山と対戦し、１―１のまま突入したＰＫ戦を４―２で制して３試合ぶりの勝利を挙げた。この日４９歳の誕生日を迎えた吉田孝行監督は、バースデー勝利を飾った。今季４度目のＰＫ戦で、初めて勝ち点２を手にした。ただ、内容面では相手ゴールに迫り、９０分間で１０本のシュートを放つなど攻勢を続けただけに、指揮官は「勝ち点