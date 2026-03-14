韓国はドミニカに0-10の大敗、試合後選手たちは…ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10の7回コールドで敗れた。韓国紙は試合後、代表チームの重苦しい空気を伝えている。韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回は1死一塁からカミネロに二塁打を打