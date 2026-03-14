JYOCHOが、4月より放送開始となるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。TVアニメ『神の庭付き楠木邸』は、「小説家になろう」「カクヨム」で原作が連載中で、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊されるシリーズ累計60万部を突破している作品だ。JYOCHOは、古の日本で“音楽”を指す言葉として用いられていた「うたまひ」（読み：うたまい）と題した楽曲でエンディングに華を添える。(C)