人気マンガ「ボボボーボ・ボーボボ」の舞台版第2弾「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～」（6月12～21日、東京ドームシティシアターGロッソ）の新キービジュアルが14日、公開された。公式X（旧ツイッター）などに掲載された。 【写真】続編の新キービジュアルこれは“完全再現”ですわｗｗｗ 同舞台は2025