お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演し、初めて食べたときに大感動したものについて語る場面があった。「千葉県」についてのトーク企画で、後藤は「ロケでゆで落花生食べたときに、うますぎてひっくり返ったもんな」と振り返る。そこで「関西人ってゆで落花生知らないですよね?」と聞くと、お笑いタレント・小籔千豊は「俺の小さいときは