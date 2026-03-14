安青錦の綱獲りは残念ながら仕切り直しとなった。正直、前半戦でここまで苦戦するとは思ってもいなかった。その要因は下半身にある。極端な言い方をすれば全く動いていない。上体だけで相撲を取っていて、相手に圧力をかけられていない。熱海富士戦も足を前に運べていなかった。足が出ていれば腰がぐっと中に入って脇が締まり、おっつけの威力も増す。だが足が出ないと、逆に脇が空きやすくなる。そこを熱海富士に狙われた。簡