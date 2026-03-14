◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス準々決勝が14日に行われ、世界ランク13位の大藤沙月選手が同7位の陳熠選手(中国)との激闘を制しました。21歳同士による対決となった大藤選手と陳選手の準々決勝。第1ゲーム、立ち上がりから連続でポイントを奪われた大藤選手でしたが、中盤から怒濤(どとう)の8連続ポイントで一挙逆転。最初のゲームを獲得します。第2ゲームも中盤から相手を突き放した大藤選