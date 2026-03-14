俳優・西垣匠が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】半ズボンがキュート！ラフなスタイルでランウェイに登場した西垣匠大歓声で迎えられた西垣は、「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」内「ANTEPRIMA」のステージに登場。手提げバッグや半ズボンでかわいさをのぞかせつつ、さすがのスタイルを生かす堂々としたランウェ