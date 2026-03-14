＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】18歳力士、まるでモデルな“筋肉美”土俵に上がった瞬間に目を引く、18歳力士のまるでモデルのようなスラリとした体躯にファンの熱視線が注がれた。鍛え上げられたしなやかな肉体と土俵際での鮮やかな逆転劇に対し、視聴者からは「力士というよりモデル」「何、このイケメン」「筋肉すご」と驚きの声が続出した。序二段七十二枚目・関（境川）が、序二段六