え、公道も走れるの!?模型メーカー・タミヤのオフィシャル施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」の公式Xは2026年3月11日、施設内で水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実車展示を期間限定で開始したと発表しました。【ホントだ…】ナンバープレートだ！ これが、展示されているシュビムワーゲン（画像）同車両は都内・新橋の「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」に期間限定で展示されており、公式Xでは「普段なかなか見るこ