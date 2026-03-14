多くの家に設置されていながら部屋の隅っこに置かれていたり、家具の陰に隠されていたり、不遇なWi-Fiルーターを部屋の主役的存在に!! HUAWEIからインテリアとしても部屋を彩ってくれる“魅せる”Wi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」（2万2680円〜3月13日現在）が誕生！ 現在、GREEN FUNDINGにて先行予約を受付中です。親機のクリアケース内にはアルプスの雪山を思わせる優美な光景が。ちなみに、この雪山はただのオブジェ