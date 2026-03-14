一話ごとの事件と全体を通した大きな物語が絶妙に絡み合うリーガルドラマ。無駄のない構成と緊張感あるせりふ回しなど、脚本の完成度が高い作品は印象的です。All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「脚本がよかったと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：『HERO』（フ