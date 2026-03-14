お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金の満期についてです。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？Q：定期預金が満期になって放置したらどうなるの？「私は100万円を1年満期の定期預金に預けました。そろそろ満期になると思うん