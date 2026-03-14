私たちが過ごす時間には、「年」「月」「週」「日」といった区切りがあります。1年は12カ月、1カ月は28〜31日、そして一週間は7日です。しかし改めて考えると、どうしてこのように区切られているのでしょうか。私たちが生きる「時間」の区切りと天体の深い関係私は中学生の頃、こうした時間の区切りの起源について不思議に思い、自分なりに思考を巡らせていました。答えにたどり着いたのは、学校の理科で天体について学んだときで