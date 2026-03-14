お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月14日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんがデパ地下で買い物をする姿を披露しました。【写真】庄司智春、山本圭壱の“爆買い”姿！「素敵な後ろ姿。愛おしい」庄司さんは「軍団山本の集まりがあり その帰りに 一緒にデパ地下へ バレンタインデーのお返しを 吟味して 買われていた軍団長 共演者にしっかりお返しを 返す軍団長は律儀な男ですね」とつづり、5