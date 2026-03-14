【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第９日の１４日、距離スキーの混合オープン１０キロリレーで日本（新田、森、川除）は７位だった。混合１０キロリレーの日本（源、岩本啓、阿部、岩本美）は８位。混合オープン１０キロリレー（４×２・５キロ）は障害の程度に応じた「係数」の合計を一定以下にしたうえで、３人でのメンバー構成も可。上位を狙う日本はエースの川除