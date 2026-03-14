2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実さん（33）との仲良しショットを公開した。ミラノ・コルティナ五輪中継で解説を務めた高木さんは、同学年の親友・角田さんと久々の再会に「なっちゃん久しぶりずっと会いたかったけど会えなくてやっと会えたー」とう