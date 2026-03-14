政府は13日の閣議において、日本のインテリジェンス（情報活動）の司令塔となる「国家情報会議」の設置法案を決定した。この新組織の役割や、私たちの生活に及ぼし得る影響についてテレビ朝日政治部の奥住憲史記者に聞いた。【映像】“縦割り”解消？ ひと目でわかる組織図現在の日本の情報収集活動は警察、防衛省、外務省、公安調査庁などの各組織が個別に行う「縦割り」の状態にあり、政府全体での情報共有や有効活用の弱さ