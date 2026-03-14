「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。試合後、阿部監督は「いや、すごいね」と笑い、大歓声に包まれた試合を「いい一日になったと思います。走攻守で躍動してたね。長さんを象徴してるよね。こうやって（昨季限りの引退後）何もしてない人がね、ポンって打つんだから。やっぱ天才ですよ」と、