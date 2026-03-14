寺地隆成がサヨナラスクイズ…ロッテが投手戦を制する14日にパ・リーグ球団のオープン戦4試合が行われた。ロッテは西武に1-0で勝利した。先発・田中晴也投手は5回3安打1四球5奪三振無失点。救援陣も無失点リレーでつなぎ、0-0のまま9回の攻撃を迎えると、1死三塁から寺地隆成捕手のスクイズで勝利を収めた。西武は先発・平良海馬投手が4回2安打無四死球3奪三振無失点の好投も、打線が援護できなかった。ソフトバンクはDeNAに2-