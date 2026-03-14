【モデルプレス＝2026/03/14】櫻坂46の田村保乃が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂人気メン、ほっそり美脚輝く◆田村保乃、ほっそり美脚輝く 田村は、パステルグリーンカラーを取り入れたブルゾンに膝上丈のワンピースを合わせたスタイルから美しい脚を披露。笑顔を封印したクールなランウェイでギャップを見せた。◆「