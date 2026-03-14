【モデルプレス＝2026/03/14】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月13日、自身のInstagramを更新。グレーで合わせたスタイルに反響が寄せられている。【写真】朝ドラ主演「ほっそりしてる」膝上丈ワンピ姿◆高石あかり、グレーの膝丈ワンピースで美脚チラリ同日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演した高石。「ばけばけ愛に溢れたメッセージやイラスト