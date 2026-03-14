【モデルプレス＝2026/03/14】女優の平祐奈が3月13日、自身のInstagramを更新。ロングのキャミソールワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】27歳朝ドラ女優「最強スタイル」キャミ姿◆平祐奈、キャミワンピで美スタイル披露平は「卓上カレンダー 発売中です」とつづり、写真を投稿。ガジュマルと思われる木の根元でにっこりと笑顔を見せる平は、スリットが入ったカラフルなキャミソールワンピースを身