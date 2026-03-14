AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 16.7.15とiPadOS 16.7.15をリリース！Appleは11日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 16」や「iPadOS 16」の最新版「iOS 16.7.15（20H380）」および「iPadOS 16.7.15（20H380）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な脆弱性の修正が含まれているとされており、セキュリティーア