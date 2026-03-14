「ワタナベエンターテインメント」で最も面白いお笑い芸人を決める「ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦」の決勝大会が１４日、都内で行われ、結成１３年目のコンビ「ファイヤーサンダー」が優勝した。「キングオブコント」で２３年から３年連続決勝進出する実力派。「パワハラ」「エキスパート」の自信作２本で勝負し、ファイナルラウンドでは「豆鉄砲」と３票ずつで並んだが、視聴者投票で競り勝った。粼山祐は「やっと優勝