◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏が、長野久義の引退試合にサプライズ登場した。原さんは０９年ドラフト１位で入団した長野と１０〜１５年、２３年と計７シーズン、監督、選手としてともに戦った。４万人を超える大観衆がサプライズにどよめく中、教え子に花束を贈呈し、これまでの日々をねぎらうように力強く温かい拍手を送った。昨年１１月の引退セレ