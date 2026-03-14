女優の高岡早紀が公開した共演者との豪華ショットが注目を集めている。高岡は１４日に自身のインスタグラムを更新し、「常盤貴子ちゃんと３０数年ぶりに再会」と記すと、常盤貴子とともに着物姿で写った写真を披露。ドラマで共演する渡辺謙も交えた豪華な３ショットとなっている。さらに「すっかり大人な私たち。京都人〜で共演できるなんて、とても嬉しい。。ぜひぜひご覧くださいませ」とつづり、自身が出演するＮＨＫ