櫻坂46の田村保乃が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ナチュラルメイクで透明感あふれる美貌を披露した。【全身ショット】美脚輝く！堂々ランウェイをする田村保乃田村は、ホワイトのシャツワンピースに、アイボリー×パステルグリーンの光沢感のあるブルゾンを羽織った春らしい装いで登場。膝上丈のスカートからスラリと伸びる美