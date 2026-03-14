人気アニメ『キャッチ！ティニピン』の最新シリーズ「シークレット キャッチ！ティニピン」をテーマにしたコラボレーションカフェが、2026年3月11日（水）から3月29日（日）までemo cafe池袋店で開催されます。韓国で人気を集め、日本でも話題の「ティニピン」の世界観を楽しめる特別なカフェイベント。キャラクターをイメージしたかわいいフードやドリンク、ここでしか手に入らない限