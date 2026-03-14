タレントでモデルの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら本田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。手元にはきらりと光るブルーのミニバッグ、赤をベースに水色や緑が混じったエレガントなトップスとブラウンのミニスカートを着こなした。