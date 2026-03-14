【ワシントン＝阿部真司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルなどは１３日、米政権が日本を拠点とする米海軍の強襲揚陸艦と海兵隊部隊を中東地域に派遣すると報じた。ホルムズ海峡でイランが船舶への攻撃を繰り返していることを受け、戦力を増強する。報道によると、派遣されるのは米海軍第７艦隊に所属し、佐世保基地（長崎県）に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と、キャンプ・ハンセン（沖縄県）の第３１海兵遠征部