引退試合に巨人の一員として臨み、8回、中前打を放つ長野＝東京ドーム巨人などで活躍して昨季で現役を退いた長野久義さん（41）が14日、引退試合として東京ドームで行われた日本ハムとのオープン戦に巨人の一員で臨み、八回に代打で中前打を放った。九回に右翼の守備に就いて飛球を捕ると、本拠地の大観衆から拍手が降り注いだ。試合前の打撃練習では柵越えを連発し「けがをしても大丈夫なので思い切って振り回して。走るのが