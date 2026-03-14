◇オープン戦巨人1―8日本ハム（2026年3月14日東京ドーム）オープン戦の巨人―日本ハムが14日、昨季限りで引退した長野久義氏（41、編成本部参与）の引退試合として行われ、1日限定で“現役復帰”。代打で安打を放つと、激走や軽やかな右翼守備も見せ、東京ドームで躍動した。昨年7月21日の阪神戦以来、236日ぶりの東京ドームでの1軍戦で、1―8の8回2死、キャベッジの代打で登場。大歓声の中、日本ハムの剛腕・柳川の直