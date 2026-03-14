バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は14日、埼玉県の越谷市立総合体育館などで13試合が行われ、西地区はトップを争う名古屋Dと長崎が34勝9敗で並んだ。2位の名古屋Dは越谷に101―72で快勝し、1位の長崎は4位の琉球に81―95で敗れた。東地区は上位3チームがいずれも敗れ、滋賀に78―83で屈した1位の宇都宮は32勝11敗となった。千葉JとA東京は30勝13敗。