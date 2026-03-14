「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）日本ハムが効果的な３発で大勝。オープン戦成績を７勝２敗とし、単独首位をキープした。初回、レイエスが左中間席中段に運ぶ先制２ラン。「きょうは練習から集中してバッティングできていました。初球の変化球に対していいタイミングの取り方ができたので、うまく打てました」と笑顔を見せた。四回には水野の適時打で加点し、さらに１死満塁から水谷が弾丸ライナ